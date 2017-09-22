Подведены итоги очередного Общего собрания (ХII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ

18 сентября 2017 года состоялось очередное Общее собрание (XII-ая Ассамблея) РНК СИГРЭ, проведенное в форме заочного голосования в соответствии с повесткой (опросным путем).

В повестку Общего собрания вошли вопросы утверждения отчетных документов Ассоциации, включая:

В голосовании по вопросам XII-ой Ассамблее приняли участие 316 членов, что составляет 64,49% от их общего числа. Общее собрание членов Ассоциации признано правомочным согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ).

По итогам XII-ой Ассамблеи утверждены отчетные документы Ассоциации, избрана Ревизионная комиссия и определены направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ.

Подробнее ознакомиться с результатами ХII-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ можно в протоколе собрания, размещенном в разделе «Решения Ассамблеи РНК СИГРЭ».

Со списком участников Общего собрания (ХII-ой Ассамблеи) можно ознакомиться по ссылке.