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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Подведены итоги очередного Общего собрания (ХII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ

Подведены итоги очередного Общего собрания (ХII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ

22 сентября 2017, 14:05
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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18 сентября 2017 года состоялось очередное Общее собрание (XII-ая Ассамблея) РНК СИГРЭ, проведенное в форме заочного голосования в соответствии с повесткой (опросным путем).

В повестку Общего собрания вошли вопросы утверждения отчетных документов Ассоциации, включая:

В голосовании по вопросам XII-ой Ассамблее приняли участие 316 членов, что составляет 64,49% от их общего числа. Общее собрание членов Ассоциации признано правомочным согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ).

По итогам XII-ой Ассамблеи утверждены отчетные документы Ассоциации, избрана Ревизионная комиссия и определены направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ.

Подробнее ознакомиться с результатами ХII-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ можно в протоколе собрания, размещенном в разделе «Решения Ассамблеи РНК СИГРЭ».

Со списком участников Общего собрания (ХII-ой Ассамблеи) можно ознакомиться по ссылке.

Компания: РНК СИГРЭ

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