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Отраслевые новости: В мире

Правительством Египта одобрены контракты на строительство АЭС мощностью 4 800 МВт

Правительством Египта одобрены контракты на строительство АЭС мощностью 4 800 МВт

22 сентября 2017, 09:25
Рубрика: В мире
Метки: АЭС

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Правительство Египта одобрило контракты на строительство АЭС El Dabaa. Выделенная для строительства АЭС площадка расположена в 170 км от Александрии.

АЭС  будет  построена  при  участии  российской  государственной корпорации

«Росатом». На станции планируется разместить четыре ядерных реактора российской разработки поколения «3+» – ВВЭР-1200. Строительство АЭС продлится 12 лет. Общая стоимость проекта составит $ 30 млрд.

Для  реализации  проекта  российской  стороной  выделен  кредит  в   размере $ 25 млрд. Остальные средства планирует привлечь за счет частных инвесторов. Российский кредит будет погашаться в течение 13 лет по ставке 3% годовых, а выплаты по нему начнутся в 2029 г.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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