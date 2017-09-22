Правительством Египта одобрены контракты на строительство АЭС мощностью 4 800 МВт

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 09:25
Рубрика: В мире
Метки: АЭС
Правительство Египта одобрило контракты на строительство АЭС El Dabaa. Выделенная для строительства АЭС площадка расположена в 170 км от Александрии.
АЭС будет построена при участии российской государственной корпорации
«Росатом». На станции планируется разместить четыре ядерных реактора российской разработки поколения «3+» – ВВЭР-1200. Строительство АЭС продлится 12 лет. Общая стоимость проекта составит $ 30 млрд.
Для реализации проекта российской стороной выделен кредит в размере $ 25 млрд. Остальные средства планирует привлечь за счет частных инвесторов. Российский кредит будет погашаться в течение 13 лет по ставке 3% годовых, а выплаты по нему начнутся в 2029 г.