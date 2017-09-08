Ремонтная кампания в ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" достигла завершающего этапа

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 15:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Ульяновские распределительные сети» завершается подготовка региона к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг. До начала итоговых проверок готовности филиала к периоду максимальных нагрузок у энергетиков остается меньше месяца. За это время они должны окончательно завершить все запланированные работы и устранить замечания, выявленные в ходе предварительных проверок.
В рамках ремонтной кампании этого года сотрудники ульяновского филиала уже отремонтировали более 1 562 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ и 596,8 км ВЛ 35-110 кВ. Заменили 1 150 опор линий электропередачи, более 49 км электрических проводов, 13 326 изоляторов. Кроме того, отремонтировано 34 подстанции 110/35/6-10 кВ и 615 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. В настоящее время работы продолжаются на подстанциях 35 кВ «Хмелёвка» и 110 кВ «Россия», воздушной линии 110 кВ «Майна – Языково». Важной составляющей ремонтной программы является расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. В этом году уже расчищено более 463 га. В настоящее время работы продолжаются.
Ремонтная программа филиала «Ульяновские РС» направлена, прежде всего, на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Результатом успешного и своевременного выполнения всех предусмотренных программой мероприятий станет получение филиалом «Ульяновские РС» паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017/2018 гг.