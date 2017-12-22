"Ростелеком" подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим производственным кластером Татарстана

Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 млн руб
22 сентября 2017, 17:50
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ
В рамках бизнес-форума «Взгляд в будущее – 2017» состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между «Ростелекомом», Камским инновационным территориально-производственным кластером («ИННОКАМ») и Камским центром кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подписи под документом поставили директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Диас Сафин, Президент «ИННОКАМ» Рафинат Яруллин и руководитель Камского центра кластерного развития Ленар Ахметов.
По условиям соглашения, стороны будут содействовать решению задач реализации Программы инновационного развития «Ростелекома», совместно разрабатывать технологические решения и внедрять их на предприятиях Татарстана. Оператор как один из флагманов индустриального интернета в российской промышленности намерен продвигать инновационные бизнес-модели совместно с участниками Камского кластера.
Диас Сафин, директор филиала в Республике Татарстан выразил уверенность, что в сотрудничестве с Камским кластером компания создаст технологическую основу для развития ведущих предприятий региона. «"Ростелеком" располагает уникальной вычислительной инфраструктурой. Наши ЦОДы с возможностью обработки больших массивов данных находятся в различных частях страны, и мы готовы предоставить эти вычислительные мощности нашим партнерам. Уверен, что работа с кластером принесет немалые плоды для развития цифровой экономики в регионе», – отметил он.
Кластер «ИННОКАМ» – одна из основных точек экономического роста в Республике Татарстан. Отраслевая специализация кластера – нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение. Он входит в число 25 инновационных территориальных кластеров, программы развития которых получили поддержку на федеральном уровне.