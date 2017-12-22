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Пресс-релизы

"Ростелеком" подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим производственным кластером Татарстана

Ростелеком подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим производственным кластером Татарстана

22 сентября 2017, 17:50
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ

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В рамках бизнес-форума «Взгляд в будущее – 2017» состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между «Ростелекомом», Камским инновационным территориально-производственным кластером («ИННОКАМ») и Камским центром кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подписи под документом поставили директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Диас Сафин, Президент «ИННОКАМ» Рафинат Яруллин и руководитель Камского центра кластерного развития Ленар Ахметов.

По условиям соглашения, стороны будут содействовать решению задач реализации Программы инновационного развития «Ростелекома», совместно разрабатывать технологические решения и внедрять их на предприятиях Татарстана. Оператор как один из флагманов индустриального интернета в российской промышленности намерен продвигать инновационные бизнес-модели совместно с участниками Камского кластера.

Диас Сафин, директор филиала в Республике Татарстан выразил уверенность, что в сотрудничестве с Камским кластером компания создаст технологическую основу для развития ведущих предприятий региона. «"Ростелеком" располагает уникальной вычислительной инфраструктурой. Наши ЦОДы с возможностью обработки больших массивов данных находятся в различных частях страны, и мы готовы предоставить эти вычислительные мощности нашим партнерам. Уверен, что работа с кластером принесет немалые плоды для развития цифровой экономики в регионе», – отметил он.

Кластер «ИННОКАМ» – одна из основных точек экономического роста в Республике Татарстан. Отраслевая специализация кластера – нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение. Он входит в число 25 инновационных территориальных кластеров, программы развития которых получили поддержку на федеральном уровне.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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