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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники "Удмуртэнерго" провели семинар по профориентации для преподавателей республики

Сотрудники Удмуртэнерго провели семинар по профориентации для преподавателей республики

22 сентября 2017, 09:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

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В рамках профориентационной работы с молодежью специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с Институтом развития образования Удмуртской Республики проводят занятия с преподавателями школ и средних специальных образовательных учреждений республики. Энергетики рассказали о заинтересованности компании в квалифицированных кадрах представителям образовательных учреждений из Сарапульского, Юкаменского, Можгинского, Ярского, Глазовского, Шарканского, Якшур-Бодьинского, Красногорского и Воткинского районов республики.

Мероприятие началось с экскурсии на один из ключевых объектов компании – Центр управления сетями. Перед проведением экскурсии учителей ознакомили с правилами электробезопасности и поведения в диспетчерской. Ветеран предприятия - начальник диспетчерской службы Николай Черницын рассказал собравшимся об истории создания Центра управления сетями, ознакомил с принципами его работы. Преподаватели узнали о трудовых буднях энергетиков, о том, как ответственна и необходима их работа. Сотрудники кадровой службы филиала рассказали, какая работа ведется на предприятии для привлечения молодых специалистов, какие профессии сегодня наиболее актуальны. Также специалисты филиала поделились с учителями методическими разработками для проведения уроков по электробезопасности и энергосбережению.

- С Удмуртэнерго мы сотрудничаем уже второй год. За это время на объектах компании побывало больше сотни педагогов из всех районов республики, - говорит старший преподаватель кафедры воспитания и социализации обучающихся ИПКиПРО «Институт развития образования» Елена Тукмачева, - Каждый раз преподаватели узнают много полезной информации, им предоставляют комплекты методических материалов. Самое важное, что существует обратная связь. По приезду домой учителя используют полученную информацию, рассказывают ребятам об энергетике, проводят занятия по электробезопасности.

Напомним, что в течение года специалисты филиала провели уже не один десяток лекций по профориентации и электробезопасности, экскурсий на энергообъекты. Кроме того, филиал «Удмуртэнерго» активно сотрудничает с профильными учебными заведениями республики. Энергетики проводят встречи со студентами выпускных курсов, организуют для ребят производственную практику на объектах сетевого комплекса, предоставляя им возможность на практике ознакомиться с тонкостями выбранной профессии.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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