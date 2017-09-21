Создание международного Фонда прямых инвестиций для поддержки производителей ускорит решение приоритетных задач по импортозамещению

В Минпромторге России состоялась встреча первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина и управляющего директора Фонда развития Шелкового пути Пола Хеффнера. Главной темой совещания стало создание совместного международного фонда прямых инвестиций при участии Фонда развития промышленности РФ, Silk Road International Development Fund, Hong Kong (SPIDF) и Центра инвестиций, технологий и торговли (ЦИТТ).



Во встрече также приняли участие директор Департамента международного сотрудничества Минпромторга России Алексей Господарев, директор Департамента финансирования экспорта Внешэкономбанка Даниил Алгульян, президент Центра инвестиций, технологий и торговли Петр Панов, заместитель директора Фонда развития промышленности Михаил Макаров.



«В последнее время инициатива Китая по реализации концепции «Один пояс, Один путь», объединяющая проекты Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века, вызывает большой интерес, так как обладает серьезным интеграционным потенциалом и существенной финансовой привлекательностью. Поэтому мы приветствуем различные способы кооперации, предлагаемые странами-участницами Экономического пояса, и высоко оцениваем инициативу создания первого совместного международного Фонда развития российской промышленности», – сказал Глеб Никитин.



Первый замглавы ведомства отметил, что появление такого Фонда поможет ускорить поиск решения приоритетных задач по импортозамещению и развитию несырьевого экспорта, а также финансирования российских предприятий за счет привлечения инвесторов при минимизации рисков.



В результате переговоров стороны договорились подготовить перечень соответствующих приоритетных проектов.



«Необходима детальная проработка предложений по перечню проектов, объемах и порядку их финансирования с учетом возможности ВЭБа и ФРП», – заключил первый замминистра.



Кроме того, предварительно на встрече была определена цель - привлечение 300 млн долл. США в качестве первого транша от Фонда развития Шёлкового пути, которые будут направлены на проекты Фонда развития промышленности. При этом внимание будет сконцентрировано, прежде всего, на среднем бизнесе с фокусом на обрабатывающие производства.



«Мы приветствуем привлечение дополнительного финансирования с стороны Фонда развития Шелкового пути в уже профинансированные и перспективные проекты, так как вместе с финансовым ресурсом (как в виде кредита, так и в виде вхождения в капитал) нашим проектам будут предложены расширенные возможности по экспорту продукции в страны Шелкового Пути, а это более 60 государств по всему миру, а также возможности по локализации ведущих мировых производственных практик в технологическом процессе проектов Фонда развития промышленности», – отметил, в свою очередь, Михаил Макаров.