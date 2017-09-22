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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" готовят подстанцию "Архыз" к прохождению осенне-зимнего сезона

Специалисты филиала Карачаево-Черкесскэнерго готовят подстанцию Архыз к прохождению осенне-зимнего сезона

22 сентября 2017, 13:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

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Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») проведут ремонтные работы на подстанции 35 кВ «Архыз», которая снабжает электроэнергией курортный поселок Архыз в Зеленчукском районе.

В частности, на трансформаторе Т-31 питающего центра энергетики устранят течь масла, заменят прокладки и трансформаторное масло, отремонтируют регулятор переключения напряжения.

Проведение работ будет осуществлено с переводом нагрузок на резервный трансформатор. В связи с этим и отсутствием возможности запитать потребителей подстанции «Архыз» от другого источника, вывод в ремонт трансформатора Т-31 будет произведен с погашением подстанции и ограничением электроснабжения потребителей в период времени с 10.00 до 17.00 22 сентября. Соответствующая информация направлена всем заинтересованным службам и ведомствам, и получены необходимые согласования.

Выполнение регламентных работ на трансформаторе Т-31 подстанции «Архыз» направлено на увеличение надежности электроснабжения потребителей и подготовку электрооборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 г., поэтому филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее приносит свои извинения.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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