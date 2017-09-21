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Отраслевые новости: Россия

Стали известны причины крупного пожара в Новороссийске

Стали известны причины крупного пожара в Новороссийске

22 сентября 2017, 12:47
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Специалисты считают, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Из-за этого загорелся трехэтажный дом. Как сообщили очевидцы, пожар тушили несколько часов. В результате сгорел мансардный этаж, огонь распространился на площади 170 квадратных метров. Тушению препятствовал сильный ветер и тот факт, что сотрудникам экстренной службы приходилось ездить заправлять спецмашину водой на Куникова. Отмечается, что рядом с домом не было ни пожарных гидрантов, ни водоемов.

- Горел мансардный этаж. Площадь возгорания составила 170 квадратных метров. Причиной пожара стало короткое замыкание, - прокомментировал старший дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Новороссийску Дильшод Салахитдинов.

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