СвердНИИхиммаш завершил поставку участка сборки и герметизации ТВЭЛов для проекта "Прорыв"

Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru

– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов

тел.: 8 (495) 229 33 36

или e-mail: zakaz@kab.ru



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