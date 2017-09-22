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Отраслевые новости: Энергетика

Свердловская ТЭЦ получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

Свердловская ТЭЦ получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

22 сентября 2017, 16:57
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ОЗП-2017-2018

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Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период вручен энергетикам Свердловской ТЭЦ Свердловского филиала группы «Т Плюс».

В течение недели эксперты оценивали техническое состояние генерирующих мощностей, зданий и сооружений электростанции, качество выполненных ремонтов основного и вспомогательного оборудования, соответствие запасов топлива установленным нормативам и подготовку персонала к работе в условиях низких зимних температур.

Комиссия единогласно подтвердила техническую готовность ТЭЦ нести заданную нагрузку, в том числе в условиях пиковых отрицательных температур в условиях осенне-зимнего периода и выдала Акт, на основании которого станции я получила  Паспорт готовности.

В рамках летней ремонтной компании 2017 года на техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования было направлено более 220 млн. рублей. В полном объеме произведена экспертиза промышленной безопасности паровых и водогрейных котлов, трубопроводов внутристанционной теплосети, технических устройств, зданий и сооружений. Реконструированы: два водогрейных котла, дымовая труба, система возврата конденсата мазутного хозяйства, система охлаждения.  С применением уникальной технологии демонтирована дымовая труба, которая отработала более 60 лет,  ведется монтаж новой трубы.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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