Тамбовэнерго готово к осенне-зимнему максимуму нагрузок

21 сентября 2017 года в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» прошло заседание межведомственной комиссии по оценке готовности предприятия к осенне-зимнему периоду (ОЗП). По его итогам председатель комиссии – руководитель службы охраны труда ПАО «МРСК Центра» Александр Рощупкин вручил паспорт готовности директору филиала Владимиру Сыщикову. Паспорт готовности к работе в ОЗП 2017-2018 гг. - документ, подтверждающий готовность тамбовских энергетиков к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок.



Комиссия, в состав которой вошли представители МРСК Центра, филиала ПАО «Россети» - «Центр технического надзора»», администрации Тамбовской области, филиала АО «СО ЕЭС» Липецкого РДУ, региональных отделений Ростехнадзора и МЧС России, оценила итоги проведенных в Тамбовэнерго мероприятий по повышению надежности работы электрических сетей и энергооборудования в период низких температур. Члены комиссии единогласно приняли решение о готовности филиала Тамбовэнерго к прохождению зимы.



Получению Паспорта готовности предшествовала серьезная подготовка объектов электросетевого хозяйства филиала - выполнение ремонтной и инвестиционной программ, а также дополнительных мероприятий по повышению надежности работы оборудования.



В Тамбовэнерго был проведен комплексный капитальный ремонт трех подстанций 35кВ, ремонт подстанции 110 кВ завершится до конца сентября, выполнен капитальный ремонт 554 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 114 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Произведена расчистка трасс воздушных линий всех классов напряжения в объеме 389 га, что соответствует плановому показателю за указанный период.



Сотрудникам филиала были проведены инструктажи по особенностям работы в аварийных ситуациях при низких температурах. Были организованы специализированные тренировки оперативного персонала по отработке действий при вводе графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха.



В настоящий момент аварийный запас Тамбовэнерго укомплектован на 100%. Средства связи, системы диспетчерского технологического управления, системы гарантированного электропитания исполнительного аппарата находятся в исправном состоянии и готовы к работе в условиях максимума нагрузок. Проверена готовность к применению 17 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 0, 58 МВт.



В филиале сформировано 10 мобильных бригад в составе 60 человек, которые укомплектованы новой спецтехникой (10 бригадных автомобилей и 10 автовышек), оснащены электрозащитными средствами и средствами индивидуальной защиты, инвентарем, средствами связи, бензогенераторами и готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях низких температур. Также при необходимости для выполнения аварийно-восстановительных работ в Тамбовэнерго могут быть одновременно задействованы 83 бригады в составе 447 человек, 184 единиц высоко проходимой и специальной техники.



«Получение Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов является закономерной оценкой результатов работы наших специалистов. Филиал справился с поставленной задачей и подготовил электросетевой комплекс Тамбовской области к надежной работе в зимний период», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Владимир Сыщиков.