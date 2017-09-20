Турнир по волейболу на приз Э.А. Боксимера

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 15:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
С 4 по 14 сентября в спорткомплексе "Оптикэнерго" проходил открытый турнир по волейболу на приз Председателя Совета директоров Э.А. Боксимера. Соревнования были посвящены 80-летнему юбилею Эвира Аврамовича.
Всего в состязании приняли участие пять команд различных предприятий: "Оптикэнерго", "ЭМ-КАБЕЛЬ", "Сарансккабель", "Ликёроводочный завод "Саранск" и "Саранский Приборостроительный завод".
В результате азартной, упорной и напряженной борьбы I место и кубок победителей получила команда ООО "Оптикэнерго", II место – команда ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ", III место – команда ПАО "Саранский Приборостроительный завод". Командам ООО "Сарансккабель" и ООО "Ликёроводочный завод "Саранск" за активное участие вручены дипломы и вымпелы.