Тувинские энергетики готовность к зиме закрепили паспортом

21 сентября завершилась работа комиссии по проверке готовности компании АО «Тываэнерго» (общество под управлением ПАО «МРСК Сибири») к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. Итогом ревизии стало вручение паспорта готовности.



На пути к получению главного документа, допускающего предприятие электроэнергетики к работе в условиях низких температур, специалистами Тываэнерго был проведен целый комплекс мероприятий, позволивший подготовить действующий персонал, специализированное оборудование и технику к прохождению осенне-зимнего периода. Выполнены в полном объеме текущие и капитальные ремонты оборудования подстанций и линий электропередачи, устройств релейной защиты и автоматики, мероприятия по техперевооружению и реконструкции, строительству объектов, имеющих значение для успешного прохождения ОЗП.



Комиссия, в работе которой принимали участие представители ПАО «МРСК Сибири», регионального управления Ростехнадзора, МЧС, регионального диспетчерского управления, министерства топлива и энергетики Республики Тыва и других организаций, провели комплексные проверки как собственно энергообъектов, так и персонала, который их обслуживает. Сетевые тренировки и учения, главной целью которых является проверка профессиональных знаний и навыков персонала, в течение года проводились во всех производственных подразделениях АО «Тываэнерго». В дни получения паспорта готовности в компании прошли итоговые, но при этом далеко не последние в этом году тренировки.



Управляющий директор АО «Тываэнерго» Карим Сагаан-оол поблагодарил персонал компании за ответственность, профессионализм и качественное выполнение поставленных задач: «В настоящее время в Тываэнерго выполнены все основные мероприятия по подготовке к зиме – проведен ремонт оборудования подстанций и линий электропередачи, расчищены просеки высоковольтных линий, приобретены авто- и спецтехника, спецодежда, средства связи, обновлен аварийный запас. В целом, на ремонтную кампанию 2017 года АО «Тываэнерго» направило около 47 млн. рублей».



Получению паспорта готовности предшествовала напряженная работа всего коллектива тувинских энергетиков в течении всего 2017 года. Только электрических сетей на балансе компании более 8 тысяч километров. Энергетика - сложный механизм, который даже в экстремальных условиях должен функционировать четко и надежно, без сбоев. Добиться этого можно только благодаря слаженной работе всех членов коллектива. Сибирская зима, самый строгий из возможных экзаменаторов для энергетиков.