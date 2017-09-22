В Чили введена в эксплуатацию первая в Южной Америке ГеоТЭС мощностью 48 МВт

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 17:30
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В Чили состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию первой в Южной Америке геотермальной электростанции (ГеоТЭС) Cerro Pabellón мощностью 48 МВт, являющейся также первой в мире ГеоТЭС подобной мощности, построенной на высоте 4 500 метров над уровнем моря.
ГеоТЭС Cerro Pabellón расположена в пустыне Атакама (Atacama Desert) на территории коммуны Оллагуэ (Ollagüe district). Станция представляет собой высокотемпературную ГеоТЭС со смешанным циклом работы (binary cycle). При ее сооружении были реализованы самые передовые технологии геотермальной энергетики, гарантирующие оптимальную производительность в экстремальных условиях, связанных с размещением ГеоТЭС на столь значительной высоте и высокой температурой геотермальных вод. Вода из геотермальной добывающей скважины после прохождения рабочего цикла в теплообменнике, закачивается в скважину нагнетания, чем обеспечивается доступность и надежность геотермального ресурса на долгосрочный период. На станции установлены два энергоблока мощностью 24 МВт каждый. Для организации рабочего цикла были пробурены 20 скважин глубиной от 1900 до 2700 м.
ГеоТЭС по одноцепной ВЛ 220 кВ длиной 73 км, проложенной между станционным распредустройством и ПС Эль Абра (El Abra), присоединена к ОЭС Norte Grande (Sistema Interconectado del Norte Grande – SING), объединяющей электрические сети трех самых северных регионов Чили. Первый энергоблок ГеоТЭС введен в эксплуатацию в конце марта 2017 г., второй блок планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2017 г.
Одной из особенностей геотермальной генерации является ее способность производить электроэнергию 24 часа в сутки и после полного ввода в эксплуатацию годовая выработка Cerro Pabellón составит 340 ГВтч, что позволит обеспечить потребности в электроэнергии 165 тыс. домохозяйств.
Общая стоимость проекта сооружения Cerro Pabellón составила $ 320 млн. Станция находится в собственности совместного предприятия Geotérmica del Norte SA («GDN»), контролируемого чилийским подразделением по возобновляемой энергетике корпорации Enel – Enel Green Power Chile (83,65%) и национальной нефтяной компанией ENAP (16,35%).