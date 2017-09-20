В Псковской области завершились учения по отработке взаимодействия при восстановлении электроснабжения

19-20 сентября в рамках подготовки к обеспечению надежной работы объектов электросетевого хозяйства в осенне-зимний период в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» прошли учения по отработке взаимодействия при восстановлении электроснабжения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Помимо энергетиков, в мероприятии также приняли участие специалисты подрядных организаций и предприятий ЖКХ, подразделения Главного управления МЧС России по Псковской области, представители муниципальных органов власти и местного самоуправления.



Согласно сценарному плану, чрезвычайная ситуация произошла на территории области в результате прохождения неблагоприятного атмосферного фронта с резким понижением температуры, выпадением мокрого снега и усилением ветра до 25 м/с. В «Псковэнерго» был создан оперативный штаб под руководством главного инженера Андрея Кузьмина, введены режимы повышенной готовности, а затем особый режим работы. Располагая ограниченным количеством времени, члены штаба оценили сложившуюся ситуацию, обсудили необходимые организационные меры и оперативно выработали совместные технические решения по ликвидации последствий ЧС.



Второй, практический этап учений проходил на территории Гдовского района. Здесь по легенде стихия нанесла самый сильный удар. Непосредственно в Гдове члены оперативного штаба решали практические вопросы: как будет организовано оповещение местных жителей о ходе восстановительных работ, где будут созданы пункты сушки одежды и размещения прибывших бригад энергетиков, кто в случае необходимости сможет предоставить дополнительную технику и другие вопросы взаимодействия по восстановлению электроснабжения.



На помощь Гдовским энергетикам прибыли коллеги из Пскова, Островского и Печорского районов, представители подрядных организаций и аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Псковской области. Особое внимание уделялось вопросам охраны труда командированных бригад - перед началом работ все они прошли медицинский осмотр, необходимые инструктажи и допуски.



Всего на ликвидации условных аварий на действующем оборудовании в сетях были задействованы семь ремонтных бригад и 11 единиц спецтехники. В разных местах они выполняли задания по снятию упавшего на линию дерева из-за границ охранной зоны, ремонту трансформаторной подстанции, переводили электроснабжение канализационных очистных сооружений Гдова на доставленный из Острова передвижной дизель-генератор, устанавливали опоры, расчищали завалы деревьев и т.д.



По завершении учений главный инженер «Псковэнерго» Андрей Кузьмин поблагодарил всех участников мероприятия. «Как показывает практика, - подчеркнул он, при возникновении нештатных ситуаций чрезвычайно важны оперативный информационный обмен и слаженность действий энергетиков как между собой, так и с целым рядом сторонних структур. Наши учения позволяют выявить слабые места, четко определить функционал каждого задействованного структурного блока и отработать общий необходимый порядок действий. В напряженные моменты при возникновении аварийных режимов четкий алгоритм поможет значительно сократить время восстановительных работ и повысить эффективность принимаемых мер».



Крупные учения с привлечением сторонних служб и организаций, а также выездом на территорию конкретного района «Псковэнерго» проводит ежегодно. Проведение этих мероприятий является обязательным условием подготовки к осенне-зимнему периоду.