В Северной Осетии обсуждались вопросы топливно-энергетического комплекса

Во Владикавказе в доме правительства состоялось очередное заседание территориальной межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Северной Осетии под председательством министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и главы РСО-Алании Вячеслава Битарова.



В обсуждении вопросов приняли участие генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Зайцев, его заместители Алим Коков и Анатолий Поляков, директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» Казбек Закаев, и.о. управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Андрей Ерешкин. В работе совещания участвовали руководители других ресурсоснабжающих компаний, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, контрольных и надзорных структур.



Лев Кузнецов во вступительном слове обозначил приоритетные задачи в сфере ТЭК региона, которые необходимо решить в ближайшее время. «По итогам решений предыдущего совещания полугодовой отчет реализованных мероприятий был представлен Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, где отмечены положительные аспекты в решении вопросов энергетики в республике, однако платежная дисциплина пока должным образом не налажена. Проблемы, которые пока еще актуальны, требуют эффективного решения», - отметил министр РФ по делам Северного Кавказа.

Среди основных вопросов, которые обсуждались на заседании – меры, предпринимаемые в целях сокращения задолженности за потребленный ресурс, и работе, проводимой в данном направлении муниципальными органами власти. Предметный разговор, который состоялся на площадке правительства РСО-Алании, коснулся конкретных должников.



Несмотря на то, что ситуация с платежами в первом квартале 2017 года в РСО-Алании в целом была выровнена, но по итогам полугодия платежи за электроэнергию не дотянули до 100% (86,02%). При этом население республики платит добросовестно (уровень платежей 99,3%), а тянут вниз республику основные, хорошо известные неплательщики. В диалоге с руководителем МРСК Северного Кавказа Юрием Зайцевым Лев Кузнецов попросил обозначить те районы, где ситуация с платежами наиболее плачевная, и те, где она в настоящее время вполне стабильная. Худшим районом по платежной дисциплине в августе текущего года энергетики называют Дигорский район (60,3%). Лучшим – Моздокский район (116,7%).



Также Лев Кузнецов заострил свое внимание на юридических лицах, которые хронически не платят за электроэнергию и накопили многомиллионные долги. Он призвал применять к таким должникам самые жесткие результативные меры. Среди предприятий, у кого задолженность ниже допустимого предела, было обозначено ОАО «Владикавказские тепловые сети». Проблема оплаты за электроэнергию по-прежнему остается актуальной и для территориальных сетевых компаний и предприятий ЖКХ.



Министр также указал на необходимость тесного взаимодействия энергетиков и региональной службы по тарифам РСО-Алании в целях определения на следующий год разумного экономически обоснованного и устраивающего все стороны тарифа. «Формирование тарифов, максимально приближенных к экономической самодостаточности, является первостепенной задачей. В процессе регулирования тарифов нужен здоровый компромисс», - подчеркнул Лев Кузнецов.



На совещании обсуждался вопрос о совместной работе, проводимой компаниями ТЭК и органами внутренних дел по выявлению нарушений различного порядка. При анализе результативности этой работы была отмечена хорошая динамика во взаимодействии энергетиков и правоохранительных органов, увеличение числа рассмотренных заявлений, составленных по итогам совместной рейдовой работы в целях выявления энерговоровства.



Подписан договор передачи электросетевого имущества Дигорского района в безвозмездное пользование МРСК Северного Кавказа. Следующим этапом станет передача имущества Правобережного района и Павлодольских электросетей.



В итоге Лев Кузнецов призвал участников заседания основательно подготовиться к планируемому осенью совещанию под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, где будет рассматриваться результативность работы органов власти в части решения проблемы неплатежей и энерговоровства. «Нам важно, чтобы предложения, которые будут поступать от регионов по урегулированию ситуации с платежами за потребленные энергоресурсы, носили прикладной характер. Нужен конкретный анализ того, что было сделано в рамках ранее принятых решений, и какие мероприятия нужно осуществить в перспективе», - заключил министр по делам Северного Кавказа.



После заседания территориальной межведомственной рабочей группы состоялась встреча генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева и главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова, на которой более детально были обсуждены вопросы, поднятые на заседании. Как сообщил Юрий Зайцев, «активный, вполне конструктивный диалог с руководителем РСО-Алании выстроен. Мы плотно взаимодействуем со всеми профильными структурами республики. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать стабилизации ситуации в сфере электроэнергетического комплекса Северной Осетии».