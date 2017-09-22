В Тульской энергосистеме прошли учения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду

В Тульской области в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 года прошли совместные противоаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области» (Тульское РДУ), субъектов электроэнергетики, крупных потребителей электроэнергии, МЧС, органов исполнительной власти, муниципальных организаций и коммунальных служб по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.



Учения проводились в соответствии с решением Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тульской области (Регионального штаба) и проходили под руководством первого заместителя директора – главного диспетчера Тульского РДУ Валерия Борисова. В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал Тульского РДУ, оперативный и дежурный персонал филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Приокское ПМЭС, ОАО «Щекиноазот», Главного управления МЧС России по Тульской области, федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» (ЦУКС МЧС по Тульской области), сотрудники муниципальных организаций и работники ЖКХ.



Целью учений стала отработка взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме Тульской области в условиях низких температур наружного воздуха. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предупреждению развития и ликвидации нарушений нормального режима в энергосистеме, проверялось выполнение регламентов обмена информацией.



По сценарию, разработанному с участием специалистов Тульского РДУ, в условиях ремонтной схемы Тульской энергосистемы из-за сильного порывистого ветра произошло аварийное отключение оборудования транзитной подстанции (ПС) 110 кВ с повреждением и возгоранием маслонаполненного оборудования. Развитие аварии привело к обесточиванию нескольких подстанций 110 кВ и 35 кВ в Суворовском районе Тульской области, выделению на изолированную работу с ЕЭС России электростанции промышленного предприятия ОАО «Щекиноазот» с прилегающим энергорайоном, а также снижением частоты электрического тока и работой противоаварийной автоматики. В Суворовском районе в зону условных отключений попали социально значимые объекты, в том числе медицинские учреждения, школы и детские сады, объекты жилищно-коммунальной сферы, а также предприятия промышленности, транспорта и связи.



В соответствии с установленным регламентом диспетчеры Тульского РДУ передали информацию о случившемся в вышестоящий диспетчерский центр – Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра), ГУ МЧС России по Тульской области и Ростехнадзор. Оперативный персонал объектов электроэнергетики получил команду от диспетчера Тульского РДУ на осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования, а также ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в ремонте. Дежурный персонал ПС 110 кВ приступил к локализации очага возгорания первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных расчетов. Органы местного самоуправления совместно с МЧС и филиалом «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечили электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения от резервных источников электропитания.



После ликвидации условного возгорания на поврежденном электросетевом оборудовании ПС 110 кВ, в минимальное время были организованы аварийно-восстановительные работы, также в операционной зоне Тульского РДУ был осуществлен ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности электросетевого оборудования, находившегося в ремонте. Для восстановления частоты электрического тока в выделившемся на изолированную работу энергорайоне, по команде Тульского РДУ использованы резервы генерации, а также введены графики временного отключения потребления (ГВО) для предприятия ОАО «Щекиноазот». После поднятия частоты электрического тока и ее стабилизации на уровне 50 Гц в выделившемся на изолированную работу энергорайоне, диспетчеры Тульского РДУ обеспечили синхронизацию энергорайона с ЕЭС России. Предпринятые меры позволили оперативно восстановить электроснабжение социально значимых потребителей и объектов ЖКХ. После завершения ремонтов на поврежденном электросетевом оборудовании и ввода его в работу был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Тульской области, энергоснабжение потребителей возобновлено в полном объеме.



Подводя итоги учений, заместитель руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тульской области, директор Тульского РДУ Юрий Кочетков подчеркнул, что согласованные действия диспетчерского персонала Тульского РДУ, оперативного персонала субъектов электроэнергетики, потребителей электроэнергии и подразделений МЧС России позволили оперативно ликвидировать условную аварийную ситуацию. Результаты учений подтвердили готовность диспетчерского персонала Тульского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным и дежурным персоналом при ликвидации нарушений нормального режима, а также обеспечению надежной работы энергосистемы Тульской области в осенне-зимний период 2017/2018 года.