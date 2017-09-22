В филиалах "Тюменьэнерго" идёт оценка готовности к работе в ОЗП

В «Тюменьэнерго» началась кампания по оценке готовности филиалов к прохождению максимальных нагрузок. Первыми паспорта готовности к работе в осенне-зимний период получили Северные, Ноябрьские и Когалымские электрические сети.



Традиционно, допуск к работе в самый напряженный для энергетиков период филиалам выдаёт специально созданная комиссия, состоящая из руководителей и специалистов профильных подразделений компании, представителей территориальных органов МЧС, муниципальных образований и Ростехнадзора. В течение нескольких дней специалисты проверяют состояние оборудования, готовность персонала к работе в нестандартных ситуациях, наличие и качество аварийного резерва в каждом подразделении.



Так, в Когалымских электрических сетях эксперты посетили девять подстанций и оценили общее выполнение ремонтной программы. В дни работы комиссии в филиале была проведена общесетевая противоаварийная тренировка во взаимодействии с территориальными сетевыми организациями и ЕДДС Когалыма. При смоделированной ситуации аварийного отключения высоковольтных линий 110 кВ «Инга – Южная» и «Южная – Слава» по причине повреждения проводов произошло условное обесточивание подстанции 110 кВ «Южная» и, как следствие, части города. Все специалисты задействованных организаций справились с заданиями тренировки на «отлично»: электроэнергия была подана в дома жителей и социально значимые объекты города в кратчайшие сроки.



«Для нас, энергетиков, каждый осенне-зимний период – это очередной экзамен, к которому мы основательно готовимся, – комментирует директор филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети Виталий Мазуров. – Ранней весной мы приступили к выполнению ремонтной программы, по запланированным графикам провели техобслуживание объектов, подготовили и обучили персонал, обеспечили средствами защиты, проверили наличие и состояние транспорта и спецсредств. Поскольку мы должны быть готовы к любым погодным условиям, уметь профессионально реагировать на любые нештатные ситуации, в филиале регулярно проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки. Для обеспечения готовности к ведению аварийно-восстановительных работ комплектуется аварийный запас оборудования, готовятся резервные источники снабжения электроэнергией. Только такой темп работы позволяет успешно выполнять те задачи, которые перед нами стоят».



В Северных электрических сетях комиссия во главе с первым заместителем генерального директора – главным инженером АО «Тюменьэнерго» Андреем Брагиным посетила все районы электрических сетей. Проверку прошли линии электропередачи, подстанции, производственные помещения и базы. «Подготовка к осенне-зимнему периоду велась с начала года. Все запланированные мероприятия нами выполнены, планы технического перевооружения и реконструкции объектов, в основной массе, тоже завершены», – рассказывает директор филиала Денис Домашний. Так, проведено техобслуживание всех линий электропередачи – их протяжённость почти 2 400 км, всех 59 подстанций. Выполнен ряд работ по модернизации ЛЭП, в особенности, самого сложного по климатическим условиям арктического района – Ямбургского, все объекты которого находятся за Полярным кругом и регулярно подвергаются максимальным температурным и ветровым нагрузкам. В апреле текущего года завершена установка 173 дополнительных опор в пролётах линий протяжённостью более 300 метров. Кроме того, заменены фундаменты восьми опор и 56 километров грозотроса. На подстанциях в рамках работ по модернизации заменили на элегазовые шесть маслонаполненных выключателей 110 кВ, 36 линейных маслонаполненных проходных вводов 110 кВ на вводы с твердой RIP-изоляцией».



«Получение Паспорта готовности – это, своего рода, кредит доверия. Теперь наша задача – достойно пройти осенне-зимний период, пережить все те сюрпризы, которые нам ежегодно преподносит суровая зима, и показать, что этот кредит доверия оправдан», –резюмировал Денис Домашний.



Готовность к ОЗП четырёх районов электрических сетей – Холмогорского, Вынгапуровского, Муравленковского и Пурпейского, входящих в состав Ноябрьских электрических сетей, – проверяла комиссия под руководством заместителя генерального директора АО «Тюменьэнерго» по безопасности Сергея Квачадзе.



Для надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 2017-2018 годов в ноябрьском филиале, в частности, модернизированы линии электропередачи с установкой более 1 300 единиц спиральной арматуры и почти 1 700 ограничителей перенапряжений. Выполнена перестановка опор на новые фундаменты на четырёх ВЛ 110 кВ, произведена выправка 159 опор, отремонтированы фундаменты опор (171) и заземляющие устройства, расчищено 136 га трасс ЛЭП.



Подготовлено к зиме и оборудование подстанций: проведён капремонт 11 силовых трансформаторов, 12 выключателей 35 кВ, 63 разъединителей 35 кВ и 6 кВ. Произведена замена без малого четырёхсот единиц опорно-стержневой изоляции, выполнены физико-химические и хроматографические анализы масла, высоковольтные испытания, тепловизионное обследование оборудования.



Важное значение в филиале имеет готовность к зиме транспортного парка. Вся спецтехника: кран на базе ДТ 30, гидроподъемники на автомобильном шасси, тягачи с тралом для перевозки тяжелой техники, автомобили оперативно-выездных бригад, вахтовые автомобили, – в общем более 70 единиц – находится в рабочем состоянии.



«Вручение паспорта готовности является большим событием для сотрудников филиала. Но это – не итог, а, скорее, начало важной и сложной работы, – комментирует директор Ноябрьских электрических сетей Степан Бован. – Зима – ответственный период для энергетиков. Мы приложим все силы для того, чтобы энергоузел функционировал стабильно, обеспечивая надёжное энергоснабжение потребителей городов Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Тарко-Сале, поселков Пурпе, Пуровск, Ханымей, предприятий нефте- и газодобычи».