В филиале "Мордовэнерго" прошли противоаварийные учения

В филиале ПАО МРСК «Волги» (входит в группу «Россети») -«Мордовэнерго» были проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений в электросетевом комплексе. К учениям был привлечен персонал и техника всех четырех производственных отделений филиала «Мордовэнерго». Общую координацию и управление осуществлял Штаб под непосредственным руководством заместителя директора – главного инженера филиала «Мордовэнерго» Юрия Сергеева.

По сценарию тренировки, под ударами стихии – ветер, мокрый снег – аварийно отключились 43 воздушные линии 10 кВ и две воздушных линии 110 кВ. Штаб филиала «Мордовэнерго» решал вопросы проведения аварийно-восстановительных работ в сложных дорожных и погодных условиях. Параллельно отрабатывалось взаимодействие с районными администрациями по вопросам размещения людей, прибывающих из других регионов для оказания помощи в ликвидации, привлечения специальной техники для расчистки снежных заносов и доставки к местам проведения работ необходимых материалов. Проводились практические занятия по транспортировке и подключению резервных источников электроэнергии (РИСЭ) для электроснабжения социально значимых объектов на период проведения восстановительных работ.

В целом результаты учений оценены положительно. Проведенное мероприятие направлено на повышение готовности филиала «Мордовэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.