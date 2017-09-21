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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Мордовэнерго" прошли противоаварийные учения

В филиале Мордовэнерго прошли противоаварийные учения

22 сентября 2017, 13:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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В филиале ПАО МРСК «Волги» (входит в группу «Россети») -«Мордовэнерго» были проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений в электросетевом комплексе. К учениям был привлечен персонал и техника всех четырех производственных отделений филиала «Мордовэнерго». Общую координацию и управление осуществлял Штаб под непосредственным руководством заместителя директора – главного инженера филиала «Мордовэнерго» Юрия Сергеева.

По сценарию тренировки, под ударами стихии – ветер, мокрый снег – аварийно отключились 43 воздушные линии 10 кВ и две воздушных линии 110 кВ. Штаб филиала «Мордовэнерго» решал вопросы проведения аварийно-восстановительных работ в сложных дорожных и погодных условиях. Параллельно отрабатывалось взаимодействие с районными администрациями по вопросам размещения людей, прибывающих из других регионов для оказания помощи в ликвидации, привлечения специальной техники для расчистки снежных заносов и доставки к местам проведения работ необходимых материалов. Проводились практические занятия по транспортировке и подключению резервных источников электроэнергии (РИСЭ) для электроснабжения социально значимых объектов на период проведения восстановительных работ.

В целом результаты учений оценены положительно. Проведенное мероприятие направлено на повышение готовности филиала «Мордовэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
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