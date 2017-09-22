В Минэнерго подтвердили передачу энергосетей Крыма новой госкомпании

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 13:38
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014, КРЫМЭНЕРГО
В соответствии с планом развития электросетевого комплекса Крыма запущен процесс формирования АО "Крымэнерго" с долей участия государства в уставном капитале на уровне 100 процентов, об этом "РГ" сообщили в Минэнерго.
Как пояснили в министерстве, планируется оформить объекты электросетевого имущества, построенного в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", а также электросетевого имущества, эксплуатируемого ГУП РК "Крымэнерго", в казну РФ, с последующей передачей в уставной капитал АО "Крымэнерго".
Также будет заключено акционерное соглашение между РФ и Крымом об особом порядке управления акциями АО "Крымэнерго". Предполагается, что доля Крыма составит 25 процентов плюс 1 акция.
В Минэнерго напомнили, что правительство внесло изменения в ФЦП, предусматривающие реализацию пяти дополнительных мероприятий, направленных на устранение сетевых ограничений и бесперебойное электроснабжения потребителей полуострова с общим объемом финансирования из федерального бюджета в размере 8,9 миллиардов рублей. Основная часть мероприятий связана с проведением работ на существующих объектах электроэнергетики, эксплуатируемых ГУП РК "Крымэнерго". По данным министерства, сейчас проводится технический аудит объектов электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго". По его итогам перечень мероприятий будет актуализирован.