Александр Новак встретился с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
25 сентября 2017, 16:41
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, МАГАТЭ
Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Министр поздравил главу организации с переизбранием на третий срок, а также с 60-летием Агентства, которое отмечалось в этом году.
Александр Новак отметил, что для российской экономики атомная отрасль является одной из ключевых: «Развитию атомной отрасли мы уделяем особое внимание, поскольку это тесно связано с энергобалансом, с развитием наших регионов, а также и с нашей внешнеэкономической деятельностью».
Глава российского энергетического ведомства рассказал Юкия Амано о том, что доля атомной энергетики в общероссийском энергообъёме составляет 17%.
«Сотрудничество МАГАТЭ и Российской Федерацией мы рассматриваем как одно из основных направлений нашей внешней политики», - сказал Александр Новак.