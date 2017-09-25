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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак встретился с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано

Александр Новак встретился с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано

25 сентября 2017, 16:41
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, МАГАТЭ

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Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Министр поздравил главу организации с переизбранием на третий срок, а также с 60-летием Агентства, которое отмечалось в этом году.

Александр Новак отметил, что для российской экономики атомная отрасль является одной из ключевых: «Развитию атомной отрасли мы уделяем особое внимание, поскольку это тесно связано с энергобалансом, с развитием наших регионов, а также и с нашей внешнеэкономической деятельностью».

Глава российского энергетического ведомства рассказал Юкия Амано о том, что доля атомной энергетики в общероссийском энергообъёме составляет 17%.

«Сотрудничество МАГАТЭ и Российской Федерацией мы рассматриваем как одно из основных направлений нашей внешней политики», - сказал Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ
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