Амурские электрические сети подключили к электроснабжению строительные площадки мостового перехода в Китай

Амурские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания») обеспечили электроэнергией две строительные площадки межгосударственного мостового перехода через реку Амур на территории ТОР «Приамурская». Для этого энергетики установили четыре трансформаторные подстанции и построили 12 км воздушной линии напряжением 10 кВ. Суммарная мощность подключенных объектов составила 3 МВт.



Проведенные компанией работы стали первым этапом реализации договора на технологическое присоединение, который был подписан в марте этого года. Общая заявленная мощность объектов по договору составит 4,7 МВт. Всего в рамках проекта Амурским электрическим сетям необходимо построить около 40 км линий электропередачи классом напряжения 10 кВ, девять трансформаторных подстанций, а также провести реконструкцию действующей линии, заменив провод на участке в 7 км.



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Соглашение о строительстве мостового перехода через р. Амур в районе российского города Благовещенска и китайского городе Хэйхэ было подписано правительствами двух государств в 1995 году, в сентябре 2015 год в него были внесены изменения. На паритетной основе в марте 2016 года создана совместная российско-китайская компания, с которой власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян заключили концессионный договор на строительство и эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода.



Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Общая длина основного моста - 1284 м, ширина - 14,5 м. Это будет вантовый мост с низкими пилонами с двухполосной автодорогой. Стоимость строительства оценивается в $356 млн (2,5 млрд юаней), две трети вложений придется на российскую сторону.



По окончании строительства мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы. Планируется, что в 2019 году мост будет сдан в эксплуатацию и по нему начнется движение автотранспорта.