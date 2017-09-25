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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кировский филиал МРСК Центра и Приволжья подтвердил свою готовность к работе в условиях осенне-зимнего периода

Кировский филиал МРСК Центра и Приволжья подтвердил свою готовность к работе в условиях осенне-зимнего периода

25 сентября 2017, 17:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

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Филиал ПАО МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» подтвердил готовность к зиме. Сегодня, в филиале «Кировэнерго» состоялось вручение Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 годов. Данный документ подтверждает, что энергетиками выполнены все основные мероприятия по подготовке электрических сетей к обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок.

Специальные комиссии работали в филиале «Кировэнерго» с конца августа. На первом этапе проверки оценивалась подготовка к зиме пяти производственных отделений: Северных, Южных, Западных, Яранских и Вятскополянских электрических сетей. На втором - готовность всего филиала в целом. В состав комиссии по проверке филиала к работе в ОЗП, помимо технических руководителей «Кировэнерго», входили представители Западно-Уральского управления Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС» в Кировской области, ГУ МЧС РФ по Кировской области и инспекторы Центра технического надзора ПАО «Россети».

Члены комиссии оценивали качество, своевременность и полноту выполнения ремонтной и инвестиционной программ, подготовку персонала и обеспечение его средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и оснасткой, укомплектованность аварийного запаса, готовность к работе резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), автотранспорта и систем связи.

В рамках подготовки к ОЗП филиалом «Кировэнерго» отремонтировано 4844 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Из них ВЛ-110 и 35 кВ – 418 км, распределительных сетей 10 и 0,4 кВ – 4426 км. Проведен комплексный ремонт 26 подстанций напряжением 35-110 кВ, в т.ч. - 9 подстанций напряжением 110 кВ: «Луза», «Опарино», «Садовая», «Перекоп», «Даровское», «Маяк», «Опытное Поле», «РМЗ», «Слудка». Отремонтировано 1013 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ. От поросли расчищено более 2240 гектар трасс ВЛ. Полностью укомплектован аварийный запас запчастей и материалов. Сотрудники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

В филиале «Кировэнерго» подчеркивают, что качественное и своевременное выполнение всех запланированных работ по подготовке к ОЗП – залог успешного решения задач по обеспечению устойчивого функционирования электросетевого комплекса региона в период максимальных зимних нагрузок. 

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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