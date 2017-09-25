Петрозаводская ТЭЦ переходит на зимний режим работы

Анонс RusCable Insider Digest
25 сентября 2017, 17:53
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
Петрозаводская ТЭЦ ПАО «ТГК-1», базовое предприятие теплоснабжения Петрозаводска, в соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия о начале отопительного сезона, переходит на зимний режим работы c 25 сентября 2017 года.
Установка необходимого гидравлического режима работы тепловых сетей занимает от получаса до двух-трех часов для разных районов города. Далее подача отопления в дома петрозаводчан зависит от действий управляющих компаний. Они отрегулируют внутридомовые теплосистемы и проведут пусконаладочные работы, которые могут занять от одного до нескольких дней.
Напомним, что периодическое протапливание социальных учреждений началось 14 сентября 2017 года.