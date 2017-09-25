 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Петрозаводская ТЭЦ переходит на зимний режим работы

Петрозаводская ТЭЦ переходит на зимний режим работы

25 сентября 2017, 17:53
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

Обсудить на форуме

301 просмотр

Петрозаводская ТЭЦ ПАО «ТГК-1», базовое предприятие теплоснабжения Петрозаводска, в соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия о начале отопительного сезона, переходит на зимний режим работы c 25 сентября 2017 года.

Установка необходимого гидравлического режима работы тепловых сетей занимает от получаса до двух-трех часов для разных районов города. Далее подача отопления в дома петрозаводчан зависит от действий управляющих компаний. Они отрегулируют внутридомовые теплосистемы и проведут пусконаладочные работы, которые могут занять от одного до нескольких дней.

Напомним, что периодическое протапливание социальных учреждений началось 14 сентября 2017 года.

Компания: ПАО "ТГК–1"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!