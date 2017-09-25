Участники Коллоквиума SC D2 CIGRE обсудили вопросы кибербезопасности и управления распределенными энергоресурсами

Анонс RusCable Insider Digest
25 сентября 2017, 16:17
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
21 сентября 2017 года основная программа Коллоквиума Исследовательского комитета (SC) D2 CIGRE по направлению «Информационные системы и телекоммуникации», проходящего с 18 по 22 сентября в Москве, продолжилась обсуждением приоритетных тем: «Программные платформы управления распределенными энергоресурсами» и «Устойчивость к киберугрозам информационных и телекоммуникационных систем в электроэнергетике».
Модератором темы «Программные платформы управления распределенными энергоресурсами» выступил Алексей Небера, технический директор по направлению электроэнергетики, директор центра Smart Grid АО «РТСофт». Эксперты из Германии, России, Словении и Хорватии представили доклады и ответили на вопросы аудитории.
Деловую программу дня продолжили выступления двух докладчиков – представителей молодежной секции РНК СИГРЭ. Их доклады были выбраны из числа 11 представленных в новом для России формате постер-сессии на молодежной секции Коллоквиума для презентации в полноформатном режиме в общей программе.
В завершение дня участники Коллоквиума рассмотрели тему «Устойчивость к киберугрозам информационных и телекоммуникационных систем в электроэнергетике», модератором которой выступил Дэннис Холстен, главный эксперт OPUS Consulting Group, США. Свои доклады презентовали эксперты Италии, Китая, Нидерландов, России, США, Франции, ЮАР и Японии.
22 сентября участников Коллоквиума ожидает также насыщенная программа, куда включены доклады специально приглашенных иностранных специалистов, обсуждения в формате круглого стола и технический визит в Центральное диспетчерское управление АО «СО ЕЭС» – «рулевую рубку» Единой энергосистемы Российской Федерации.