В Ингушетии завершается реконструкция распределительной сети в с.п. Кантышево

Российская энергетическая неделя
25 сентября 2017, 17:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
В Ингушетии завершаются работы по реконструкции распределительной сети 10–0,4 кВ в с.п. Кантышево Назрановского района. Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») провели полную замену обычного провода 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод СИП общей протяженностью 715,45 км, установили 2402 опор и 12 разъединителей — оборудование, при помощи которого будет осуществляться полное отключение высоковольтной линии или ее части для проведения технологических или ремонтных работ.
Устаревшие трансформаторные подстанции заменены на современные блочные комплектные ТП киоскового типа, оснащенные новыми трансформаторами. Благодаря герметичному корпусу они не требуют технического обслуживания в течение всего расчетного срока службы – 25 лет. Применение элегазовой изоляции обеспечивает защиту оборудования от электрического тока, делая его более надежным в работе.
Полностью реализовать программу планируется в 2018 году. Ввод в эксплуатацию новой линии позволит сократить износ и повысить пропускную способность сетей, снизить эксплуатационные затраты и уменьшить технические потери электроэнергии в сетях предприятия, снять существующие ограничения по присоединению новых потребителей и обеспечить резерв мощности. Это снизит количество аварийных отключений на участке и обеспечит качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей с.п. Кантышево.