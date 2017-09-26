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В Китае испытывают ядерные реакторы на бегущей волне

В Китае испытывают ядерные реакторы на бегущей волне

25 сентября 2017, 17:08
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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Национальная атомная энергетическая компания Китая объявила о создании совместного предприятия для строительства реактора на бегущей волне в провинции Хэбэй. Разработка принадлежит компании TerraPower, главным пакетом акций которой владеет Microsoft, пишет Bloomberg.

Главное отличие реактора на бегущей волне в том, что цепная реакция деления происходит не сразу во всей активной зоне реактора, а ограничена определенным участком, который с течением времени перемещается внутри этой зоны. Такие реакторы более экономичны, для них не требуются специальные процедуры обогащения ядерного топлива: они могут быть загружены обедненным ураном всего один раз, и этого хватит для непрерывной работы в течение 60 лет.

«Китай — вот где есть спрос и где есть партнеры, готовые внедрять именно этот тип реактора», — говорит Крис Левеск, президент TerraPower, где уже десять лет работают над технологией реактора на бегущей волне.

Новая система относится к так называемому четвертому поколению реакторов. Она включает в себя повышенные функции безопасности, которые стали обязательным элементом после катастрофы на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году, но использует традиционные топливные стержни, охлаждаемые водой под давлением.

В то время как большинство развитых стран постепенно переходит на альтернативные источники энергии, в Китае растет спрос на энергию всех типов — от угля и природного газа до возобновляемой и ядерной энергетики.

К 2020 году Китай планирует увеличить мощность ядерных реакторов на 70% — до 58 ГВт. Помимо TerraPower, реакторы нового поколения планируют запустить в следующем году еще две компании — Areva SA и Westinghouse Electric Co.

Специалисты голландской компании NRG начали испытания процесса ядерного деления с использованием ториевых солей, первые за 40 лет, с тех пор как в 1970-х был завершен эксперимент, который проводила Оук-Риджская национальная лаборатория США.

Ичточник: Хайтек

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