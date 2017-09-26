В Курскэнерго проверили готовность производственных подразделений к работе в осенне-зимний период

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
25 сентября 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
Центральная комиссия филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» под председательством главного инженера филиала завершила предварительную проверку готовности к зиме структурных подразделений филиала и график выполнения ими ремонтных работ.
По результатам проверки комиссией установлено, что запланированные мероприятия в целом по филиалу выполняются согласно графику. Персонал полностью обеспечен специальными средствами защиты и инвентарем. Все подразделения «Курскэнерго» готовы к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.
В ходе подготовки к зиме персонал филиала выполнил целый ряд организационно-технических мероприятий. Среди основных – замена опорно-стержневой изоляции (ОСИ) и вводов на подстанциях 35-110 кВ, замена разрядников 10-35 кВ на ОПН, замена масляных выключателей -10 кВ на вакуумные, выполнение капитальных ремонтов в соответствии с утвержденными планами.
План по ремонту воздушных линий (ВЛ) 110 кВ энергетики выполнили на 100,0%. На 100,1% и 105,3% соответственно выполнен ремонт ВЛ 35 кВ и 0.4 кВ. Полностью реализованы мероприятия комплексного плана повышения устойчивости электроснабжения объектов на территории Курской области на 2017 год, на 100% укомплектован аварийный запас филиала.
В целях оперативного реагирования на внештатные ситуации при прохождении ОЗП 2017/2018г. организовано взаимодействие с Администрацией Курской области, комитетом ЖКХ и ТЭК, проведены учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных/чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе, наиболее характерных для осенне-зимнего периода, с участием представителей Системного оператора (Курское РДУ), Черноземного ПМЭС, ПАО Квадра, ГУ МЧС России по Курской области.
Окончательную оценку готовности «Курскэнерго» к прохождению зимы даст комиссия в составе представителей «МРСК Центра», администрации Курской области, Курского управления Ростехнадзора, Управления МЧС по Курской области и филиала ОАО «СО ЕЭС» – «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской, Белгородской и Орловской областей».