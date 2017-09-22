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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Орджоникидзевском районе электрических сетей "Пермэнерго" установлен диспетчерский щит нового поколения

В Орджоникидзевском районе электрических сетей Пермэнерго установлен диспетчерский щит нового поколения

25 сентября 2017, 17:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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В Орджоникидзевском районе электрических сетей производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» введен в эксплуатацию современный диспетчерский щит. Работу нового оборудования проверил директор «Пермэнерго» Олег Жданов.

Диспетчерский щит в виде полиэкрана, построенного на основе LCD- дисплеев, предназначен для визуализации большого количества информационных потоков, поступающих с электросетевых объектов в диспетчерскую службу РЭС. Для оптимального отображения всей поступающей на диспетчерский пункт информации была выбрана конфигурация из 8 LCD-панелей. Для установки полиэкрана использовано настенно-напольное крепление с возможностью фронтального обслуживания панелей, что позволило сэкономить пространство диспетчерского зала. Толщина полиэкрана с учетом крепления составила 296 мм.

За формирование изображения отвечает модульный видеопроцессор отечественного производства. Видеопроцессор управляется по сети Ethernet и имеет 8 DVI-выходов, что позволяет управлять выводимым изображением как с первого, так и со второго рабочего места диспетчера. Модульный видеопроцессор и система бесперебойного электропитания размещены в специализированном шкафу с высокой степенью звукоизоляции.

Как отметил директор «Пермэнерго» Олег Жданов, благодаря принятым инновационным решениям, введенное в эксплуатацию в Орджоникидзевском районе электрических сетей современное оборудование позволяет обеспечить качественно новый уровень оперативно-технологического управления энергообъектами, повысить оперативность действий диспетчерского персонала, улучшить надежность электроснабжения потребителей.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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