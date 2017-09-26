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Новости компаний

ХКА представит новые разработки кабелей на XXII Белорусском энергетическом и экологическом форуме

ХКА представит новые разработки кабелей на XXII Белорусском энергетическом и экологическом форуме

25 сентября 2017, 17:34
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

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С 11 по 14 октября 2016г. в Минске состоится XXII Белорусский энергетический и экологический форум, в рамках которого будет проходить Международная специализированная выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».

«Холдинг Кабельный Альянс» представит на выставке универсальную линейку кабельно-проводниковой продукции, в том числе разработки КПП для топливно-энергетического сектора, отвечающие всем современным стандартам. Входя в структуру Уральской горно-металлургической компании, ХКА может контролировать качество продукции на любом этапе производства – от добычи руды до поставки на объект эксплуатации.

Белорусский энергетический и экологический форум – это площадка, где собраны современные достижения науки, техники и технологий в сфере энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, защиты окружающей среды, использования возобновляемых источников энергии. Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми научными разработками и инновационными проектами.

Место проведения мероприятия: г. Минск, пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж, стенд ООО «ХКА» № Е8.

Время работы:
10-12 октября – с 10.00 до 18.00,
13 октября – с 10.00 до 14.00.

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