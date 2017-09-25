За 8 месяцев 2017 года энергетики "Кировэнерго" пресекли более 2 тысяч хищений электроэнергии

Российская энергетическая неделя
25 сентября 2017, 16:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» подвел итоги работы по снижению коммерческих потерь электроэнергии за 8 месяцев 2017 года. За этот период кировские энергетики выявили и пресекли 1980 фактов безучетного потребления и 35 случаев бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 14,8 миллионов кВт*ч.
Борьба с хищениями электроэнергии – одно из приоритетных направлений деятельности «Кировэнерго». За 8 месяцев текущего года энергетики «Кировэнерго» провели 2805 рейдов по выявлению незаконного потребления энергоресурса. За этот период сотрудниками филиала совместно с представителями правоохранительных органов зафиксирован 61 случай использования «заряженных» приборов учета и 9 фактов применения неодимовых магнитов.
Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.
Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.
Филиал «Кировэнерго» намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями.
В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).
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