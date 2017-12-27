 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

4 тысяч обращений приняли центры потребителей Кубаньэнерго в Юго-Западном энергорайоне

4 тысяч обращений приняли центры потребителей Кубаньэнерго в Юго-Западном энергорайоне

26 сентября 2017, 09:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

249 просмотров

Пункты и центры обслуживания потребителей Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приняли и обработали более 4 тысяч обращений от потребителей услуг с начала 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений увеличилось на 20%.

Наиболее эффективной формой взаимодействия с потребителями является заочное обслуживание. По телефону было проконсультировано свыше 2,3 тысяч человек. Около 1,7 тысяч потребителей обратились очно.

Большая часть обращений связана с запросами на оказание услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям Кубаньэнерго.

– Мы постоянно совершенствуем систему комплексного обслуживания клиентов. Сегодня в зоне обслуживания филиала созданы и функционируют 2 центра обслуживания потребителей и 3 пункта по работе с потребителями. Главная цель подразделений, направлена на упрощения процедуры взаимодействия между потребителями и энергоснабжающей организацией, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

Всего в Кубаньэнерго созданы и успешно функционируют 12 центров обслуживания потребителей и 41 пункт по работе с потребителями в зоне ответственности компании. Основная функция этих подразделений – обеспечение оперативного и необременительного разрешения вопросов технологического присоединения, передачи электроэнергии, организации учета электроэнергии и дополнительных услуг для граждан и юридических лиц.

В целях заочного обслуживания потребителей услуг в ПАО «Кубаньэнерго» организована круглосуточная работа горячей линии с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Кубаньэнерго» осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на веб-сайте kubanenergo.ru посредством приема заявок на оказание услуг через «Личный кабинет» клиента.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!