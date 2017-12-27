4 тысяч обращений приняли центры потребителей Кубаньэнерго в Юго-Западном энергорайоне

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26 сентября 2017, 09:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Пункты и центры обслуживания потребителей Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приняли и обработали более 4 тысяч обращений от потребителей услуг с начала 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений увеличилось на 20%.
Наиболее эффективной формой взаимодействия с потребителями является заочное обслуживание. По телефону было проконсультировано свыше 2,3 тысяч человек. Около 1,7 тысяч потребителей обратились очно.
Большая часть обращений связана с запросами на оказание услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям Кубаньэнерго.
– Мы постоянно совершенствуем систему комплексного обслуживания клиентов. Сегодня в зоне обслуживания филиала созданы и функционируют 2 центра обслуживания потребителей и 3 пункта по работе с потребителями. Главная цель подразделений, направлена на упрощения процедуры взаимодействия между потребителями и энергоснабжающей организацией, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.
Всего в Кубаньэнерго созданы и успешно функционируют 12 центров обслуживания потребителей и 41 пункт по работе с потребителями в зоне ответственности компании. Основная функция этих подразделений – обеспечение оперативного и необременительного разрешения вопросов технологического присоединения, передачи электроэнергии, организации учета электроэнергии и дополнительных услуг для граждан и юридических лиц.
В целях заочного обслуживания потребителей услуг в ПАО «Кубаньэнерго» организована круглосуточная работа горячей линии с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).
ПАО «Кубаньэнерго» осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на веб-сайте kubanenergo.ru посредством приема заявок на оказание услуг через «Личный кабинет» клиента.