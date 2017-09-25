АО "ОЭК" завершило предварительную проверку готовности к зиме

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
26 сентября 2017, 10:06
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК
В ходе подготовки к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 гг. АО «Объединенная энергетическая компания» выполнило комплекс всех основных мероприятий по капитальному ремонту и текущему обслуживанию оборудования и линий электропередачи 0,4 - 220 кВ.
Комиссией, назначенной приказом АО «ОЭК» от 12.07.2017 № 352 «Об организации предварительной проверки готовности электросетевого хозяйства АО «ОЭК» к работе в осенне-зимний период 2017–2018 годов» в период с 21 по 28 августа 2017 года проведена предварительная проверка готовности АО «ОЭК» к работе в условиях пониженных температур. В частности, были проверены:
─ наличие технической документации;
─ перечень утвержденных электрических схем подстанций;
─ перечень утвержденных инструкций, находящихся на ДП ЦУС;
─ организация эксплуатации, качество выполнения технического обслуживания и ремонта энергооборудования.
Кроме того, Комиссией проведены выборочные выездные проверки на питающие центры компании, линии электропередач, производственно-ремонтную базу, районы электрических сетей АО «ОЭК», трансформаторные подстанции и переходные пункты. Особое внимание было уделено состоянию электрических сетей в Троицком и Новомосковском административных округах.
Отдельное внимание при подготовке к ОЗП уделяется проведению противоаварийных тренировок с участием оперативного и оперативно-ремонтного персонала подстанций и распределительных сетей, оперативно-диспетчерского персонала Департамента диспетчерского управления (ДДУ). Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки по действиям в условиях возможных технологических нарушений в период низких температур наружного воздуха с учетом ситуаций, связанных с массовыми отключениями потребителей.
Комплекс проведенных мероприятий направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и снижение времени аварийно-восстановительных работ. Выполнение всех запланированных мероприятий позволит АО «ОЭК» обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей Московского региона в зимнее время.
Итоговая проверка Министерства энергетики РФ на получение Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. пройдет в АО «ОЭК» 28-29 сентября.