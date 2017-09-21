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Отраслевые новости: Россия

Энергогруппы шагают по стране: старшеклассники Иваново готовятся изучать энергетику

Энергогруппы шагают по стране: старшеклассники Иваново готовятся изучать энергетику

26 сентября 2017, 10:13
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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12 сентября 2017 года в Иваново на базе школы № 35 состоялся Открытый урок, посвященный запуску ежегодного проекта Энергогруппы «Надежная смена». Проект, в рамках которого участники готовятся приобретать профессию энергетика, реализуется в Иваново с 2014 года.

В течение учебного года участники энергогрупп углубленно изучают математику и физику, знакомятся с работой энергообъектов Иваново и Ивановской области, слушают спецкурс «Введение в электроэнергетику». На специальных мероприятиях фонда «Надежная смена» они встречаются с представителями энергокомпаний.

Наиболее подготовленные выпускники поступают в Ивановский государственный энергетический университет, который несколько лет выступает партнером фонда «Надежная смена».

На встрече, посвященной новому учебному году в энергогруппах, участники узнали о возможностях, которые предоставляет фонд «Надежная смена» старшеклассникам, заинтересованным в приобретении профессии энергетика.

Ведущий эксперт Ивановского представительства АО «СО ЕЭС» Вячеслав Серов познакомил учащихся со специальностями сферы оперативно-диспетчерского управления, с кадровой политикой и возможностями построения карьеры в компании.

Представитель ИГЭУ, начальник Управления научно-исследовательской работы студентов и талантливой молодежи ИГЭУ Аркадий Макаров рассказал об обучении в университете по профильным энергетическим специальностям.

По итогам открытого урока более 50 старшеклассников выразили желание учиться в энергогруппах фонда «Надежная смена».

Пожелаем удачи новым будущим энергетикам!

Компания: БФ "Надежная Смена"
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