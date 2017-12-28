Курскэнерго успешно реализует программу энергосбережения

Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 млн руб
26 сентября 2017, 09:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» уделяет большое внимание реализации мероприятий в рамках программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это позволяет ежегодно снизить потери электроэнергии более чем на 3 млн. кВт*ч и сократить потребление топливно-энергетических ресурсов, расходуемых на производственно-хозяйственные нужды более чем на 6 %.
Так за 8 месяцев 2017 года суммарный эффект от выполнения филиалом программы составил 1837,57 тыс.кВт*ч. В том числе 633,69 тыс.кВт*ч было сэкономлено благодаря техническим мероприятиям: замене проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП (10(6),0,4 кВ), замене проводов на СИП (10(6),0,4 кВ) и замене провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод.
1203,88 тыс.кВт*ч позволили сэкономить организационные мероприятия, реализованные в рамках программы: отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанций с двумя и более трансформаторами и выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.
Кроме того, на 280,7 тыс.кВт*ч или 3,95% от плановых показателей снижен расход электроэнергии на хозяйственные нужды. В филиале проводится работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные. На текущий момент заменено 317 ламп, ожидаемый годовой эффект от этой работы составит 28,466 тыс.кВт* ч.
Помимо этого, Курскэнерго реализует мероприятия направленные на популяризацию энергосбережения как среди работников, так и среди потребителей. Ежегодно энергетики проводят более 100 уроков по энергосбережению и электробезопасности в общеобразовательных учреждениях Курской области, принимают активное участие во всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче», где демонстрируют энергосберегающее оборудование, применяемое в электросетевом комплексе Курскэнерго, проводят конкурсы для детей, пропагандируя тем самым энергосберегающий образ жизни.