По итогам августа в Карачаево-Черкесии "Лучшими районами без потерь" признаны Урупский и Прикубанский районы

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
26 сентября 2017, 09:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Энергетики Карачаево-Черкесии подвели итоги очередного этапа конкурса «Район без потерь», который инициирован ПАО «МРСК Северного Кавказа» (входит в группу компаний «Россети»). Согласно условиям конкурса, сетевая и энергосбытовая организации отметили по итогам августа районы с наименьшим уровнем потерь и наилучшей платежной дисциплиной.
По динамике снижения потерь за август среди производственных подразделений филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» лучшими признаны Урупские и Прикубанские РЭС, специалисты которых обслуживают потребителей Урупского и Прикубанского районов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года специалисты данных РЭС во главе с руководителями Владимиром Гайваронюком и Кемалом Чомаевым добились снижения уровня потерь на 1,67% и 1,27%, соответственно. Кроме того, между районными электрическими сетями и муниципальными образованиями этих районов налажены рабочие конструктивные отношения, что способствует более эффективной работе энергетиков при проведении рейдовых мероприятий.
АО «Карачаево-Черкесскэнерго» статус «Лучшего района без потерь» по итогам августа присвоило Урупскому району, где отмечены наиболее высокие показатели платежной дисциплины всех категорий потребителей, отмечается снижение дебиторской задолженности, а также нераспределенного объема электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды. Выполнение плана реализации электроэнергии Урупским энергосбытовым отделением в августе составило 109%, что на пять процентных пунктов выше, чем в июле текущего года.
Победитель конкурса «Район без потерь» будет определен в конце текущего года. Лучшие районные муниципальные образования республики будут награждены Почётной грамотой МРСК Северного Кавказа. Кроме этого, ходатайства о поощрении коллективов лучших муниципалитетов будут направлены руководству Карачаево-Черкесии.