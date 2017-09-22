Системный оператор организовал технический визит участников международного коллоквиума СИГРЭ в главный диспетчерский центр ЕЭС

Российская энергетическая неделя
26 сентября 2017, 09:55
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СО ЕЭС
22 сентября участники Международного коллоквиума Исследовательского комитета D2 «Информационные системы и телекоммуникации» Международного Совета по большим энергетическим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE) посетили главный диспетчерский центр АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
Международный коллоквиум Исследовательского комитета D2 CIGRE проходил в Москве с 20 по 22 сентября. Коллоквиум организован Подкомитетом D2 Российского национального комитета СИГРЭ (базовая организация подкомитета – АО «РТСофт») при поддержке АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС». Мероприятие собрало более 150 экспертов из 25 стран, среди которых представители крупнейших мировых электроэнергетических компаний и ведущих производителей оборудования для отрасли.
Международные коллоквиумы исследовательских комитетов СИГРЭ, проходящие один раз в два года в разных странах мира, — один из основных форматов научно-практической деятельности CIGRE. В число программу коллоквиумов традиционно входят технические визиты на объекты энергетики принимающей страны для ознакомления с наиболее перспективными разработками и передовым опытом, накопленным в энергетической отрасли.
В ходе технического визита члены исследовательского комитета D2 CIGRE посетили главный диспетчерский щит и Центр тренажерной подготовки персонала (ЦТПП). Гостей сопровождали директор по внешним связям АО «СО ЕЭС» Дмитрий Батарин и заместитель руководителя ЦТПП Валерий Будовский, которые рассказали участникам коллоквиума об истории, развитии и особенностях оперативно-диспетчерского управления в России, истории Системного оператора и его роли в формировании современной национальной энергетики. Гости ознакомились с уникальной системой подготовки персонала АО «СЭ ЕЭС», позволяющей поддерживать высокую квалификацию диспетчеров и специалистов технологического блока компании.