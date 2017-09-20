В ОАО "Сетевая компания" проходит проверка готовности филиалов к осенне-зимнему периоду

В филиалах работают комиссии, в состав которых помимо сотрудников компании входят представители Приволжского Управления Ростехнадзора, Министерства по делам ГОиЧС РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, опытные ветераны ОАО «Сетевая компания». По итогам проверок комиссий будет приниматься решение о выдаче паспортов готовности к зиме.



Подготовка ОАО «Сетевая компания» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов проводилась с учетом опыта прохождения предыдущих ОЗП и началась уже в начале мая, когда был издан соответствующий приказ по компании. Всего было запланировано 1746 мероприятий.



При подготовке к ОЗП основное внимание традиционно уделяется таким мероприятиям, как проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными системным оператором сводными годовыми графиками ремонта, которые проводят специалисты филиала и подрядные организации.



В компании проверяется наличие и готовность к применению аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. С учетом оптимальных маршрутов доставки определены 2 места хранения запаса оборудования 35-500 кВ – это КЭС (для Казанской зоны) и ЧЭС (для Закамья). Аварийный запас материалов и оборудования 0,4-6(10) кВ хранится на местах в каждом районе электрических сетей компании. Кроме того, заключены соглашения со всеми соседними энергосистемами о взаимопомощи при ликвидации аварий, в том числе оборудованием и материалами аварийного запаса, а также с генподрядными организациями и рядом заводов-изготовителей о хранении у себя резерва оборудования и материалов для нужд ОАО «Сетевая компания».



В составе сил и средств постоянной готовности ОАО «Сетевая компания» находится 94 бригады, 94 единицы спецтехники, 33 передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ) общей мощностью 9 252 кВт. Персонал обеспечен зимней спецодеждой, техника подготовлена для работы в условиях низких температур. Отработана схема взаимодействия оперативных подразделений ОАО «Сетевая компания» с бригадами подрядных организаций.



Оперативному и оперативно-ремонтному персоналу из запланированных 52 противоаварийных тренировок по теме «Особенности предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур» на 12.09.2017 проведено 38 тренировок.



В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, в частности и при прохождении ОЗП, в компании широко внедряется метод работ под напряжением, то есть без отключения потребителей. В настоящее время для выполнения данного вида работ обучены 88 бригад компании и 4 бригады подрядных организаций. С начала года выполнено более 12 тысяч работ на ВЛ 0,4 кВ.



Для повышения надежности электроснабжения потребителей уделяется повышенное внимание автоматизации распределительных сетей. С 2014 года внедряется инновационная система автоматического секционирования распределительной сети, основанная на элегазовых выключателях нагрузки Ensto Auguste, коммутируемых дистанционно при помощи интеллектуального терминала управления, реклоузерах и вакуумных выключателях на подстанции. Программа на 2017 год по автоматизации распределительных сетей предусматривает установку 90 выключателей нагрузки совместно с 49 реклоузерами и заменой 39 выключателей на подстанциях на вакуумные.



В целях снижения времени аварийных отключений и повышения надежности электроснабжения в городах Казань, Нижнекамск, Набережные Челны в 2016 году были созданы пилотные участки самовосстанавливающихся сетей. Главный эффект, который получил конечный потребитель – это снижение времени перебоя электроснабжения с нескольких часов до 1 минуты. На очереди реализация второй очереди объектов «умных сетей» в этих городах.