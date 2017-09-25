АО "БЭСК" и КГЭУ намерены развивать сотрудничество

Российская энергетическая неделя
27 сентября 2017, 10:39
Рубрика: Энергетика
Метки: БЭСК
20 сентября председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, заместитель директора – технический директор компании Рамиль Ишмаев и член Правления – директор по управлению персоналом Сергей Гурин посетили с рабочим визитом Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ). Ведущую электросетевую компанию Башкирии и один из основных энергетических вузов страны связывают давние дружественные и деловые контакты.
В стенах университета гостей встретили ректор КГЭУ, профессор Эдвард Абдуллазянов и проректор по интеграции с производством, доцент Дамир Губаев. Они организовали для башкирской делегации экскурсию по территории учебно-исследовательского полигона. В демонстрационно-образовательном инновационном центре были представлены лучшие экспонаты в области энергосбережения. Делегации АО «БЭСК» был продемонстрирован учебный полигон «Подстанция 110/10кв» и РС 0,4-10 кВ, показаны научные лаборатории, оборудованные по последнему слову техники, компьютерные классы и новое построенное в 2017 году общежитие №3 на 560 человек.
В рамках круглого стола сторонами были обсуждены вопросы по реализации Соглашения о сотрудничестве, о возможностях профессиональной подготовки и переподготовки персонала АО «БЭСК» в рамках дополнительного профессионального обучения и ряд других вопросов. Также было отмечено, что подобные встречи дают толчок для еще более эффективной работы и позволяют оперативно решать возникающие вопросы.