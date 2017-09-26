Александр Новак провел встречу с Теменужкой Петковой

Российская энергетическая неделя
27 сентября 2017, 11:15
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой.
Руководители энергетических ведомств России и Болгарии обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, Александр Новак отметил длительную историю партнерства между странами в газовой сфере, а также обозначил основные показатели: "В 2016 году объем поставок российского газа в Болгарию составил 3,18 млрд куб. м, а объем транзита - 14,6 млрд куб. м".