Более 1 млрд руб. будет направлено на развитие центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных исследовательских установок

31 марта Минобрнауки России объявило открытый конкурс проектов по поддержке и развитию центров коллективного пользования научным оборудованием в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».



В результате научные организации, подведомственные ФАНО России, стали одними из победителей данного конкурса и получат суммарно 1,058 млрд рублей.



В соответствии с результатами конкурса 6 институтам будет направлено более 850 млн рублей на реализацию мероприятий по поддержке и развитию центров коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП). В том числе:



- Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Федеральный исследовательский центр цитологии и генетики СО РАН, Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича и Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН получат по 75 млн руб. в 2017-2018 гг.



- Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН – 70 млн руб. в 2017 году и 70 млн. в 2018 году;



- Институт ядерных исследований РАН - 58,35 млн руб. в 2017 году и 59,7 млн руб. в 2018 году;



Кроме того, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН получит 200 млн руб. (по 100 млн. руб. в 2017-2018 гг.) на реализацию мероприятий по поддержке и развитию уникальных научных установок (УНУ).



Справочно:



По информации Минобрнауки России, из 156 представленных на конкурс для финансовой поддержки заявок отобрано 20 проектов на общую сумму 1,5 млрд рублей, из которых 17 направлены на поддержку ЦКП, в том числе ЦКП в состав приборной базы которых включены уникальные научные установки, и 3 проекта - на развитие УНУ класса «мега-сайенс».



Основные задачи проведенного конкурса на поддержку УНУ – развитие объектов научной инфраструктуры, использование которых дает возможность получения значимых научных результатов мирового уровня, недоступных на серийно выпускаемых научных приборах и оборудовании, а также вовлечение зарубежных исследователей в инфраструктурные проекты на территории России.



Задачи конкурса по поддержке ЦКП заключаются как в модернизации и обновлении дорогостоящего оборудования центров, так и в развитии научной коммуникации между организациями, имеющими ЦКП, и исследовательскими коллективами, переходе к единой упрощенной модели доступа и использования оборудования ЦКП, расширении перечня и комплексности набора услуг ЦКП с целью их максимальной загрузки.



При подведении итогов конкурса ЦКП и УНУ были привлечены эксперты РАН, которые в целом отметили высокий уровень проработки как самих представленных программ развития ЦКП и УНУ, так и организаций, представивших данные проекты.

Источник: ФАНО