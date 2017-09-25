Энергетики расскажут предпринимателям Поморья о быстром и недорогом подключении к электросетям

Российская энергетическая неделя
27 сентября 2017, 11:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
29 сентября в Архангельске состоится вторая инвестиционная энергетическая конференция. Проект реализует ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО и АНО «Стратегическое партнерство Северо-Запад». Конференция начнется в 10.00 в конференц-зале Правительства Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, корпус 1.
Целью конференции является синхронизация инвестиционных намерений и планов развития электросетевой инфраструктуры в регионе. Предусмотрено прямое общение инвесторов, энергетиков и представителей власти по вопросам реализации инвестиционных проектов. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Архангельской области
На конференции энергетики расскажут о доступности электросетевой инфраструктуры в регионе. В рамках круглых столов пройдут дискуссии о механизмах стимулирования инвестиционной деятельности в Поморье, проблемах перспективного развития и упрощении процедуры технологического присоединения к электросетям.
В ходе конференции состоится подписание инвестиционных соглашений между ПАО «МРСК Северо-Запада» и предпринимателями. В консультационной зоне все желающие смогут получить рекомендации энергетиков по подключению объектов к электросетям, а также по вопросам выделения земель под строительство, государственного сопровождения инвестпроектов.
Для участия в конференции достаточно заполнить форму на сайте МРСК Северо-Запада.
К участию в мероприятии приглашаются региональные СМИ. В 11.00 в конференц-зале Правительства Архангельской области состоится пресс-подход. На вопросы журналистов ответят руководители МРСК Северо-Запада и филиала «Архэнерго», представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области.