"ЭнергосбыТ Плюс" проводит в Чувашии рейды по должникам за тепло вместе с судебными приставами

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (представитель «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств) проводит активную работу по взысканию дебиторской задолженности за отопление и горячую воду с потребителей-физических лиц. В рамках мероприятий по работе с неплательщиками в Чувашии проходят совместные рейды сотрудников энергокомпании и УФССП России по ЧР.



На днях в Калининском района г.Чебоксары состоялся очередной рейд по жилым домам и общежитиям с привлечением ведущих СМИ республики. Энергетики и приставы посетили несколько десятков квартир неплательщиков, в отношении которых судами общей юрисдикции Чувашии вынесены соответствующие судебные приказы. С должников была истребована сумма неоплаты за коммунальный ресурс, в случае отказа или невозможности ее оплаты сотрудниками службы судебных приставов был наложен арест на имущество граждан - телевизоры, компьютеры, микроволновые печи, и т.д.



В настоящее время на исполнении у судебных приставов Чувашии находится порядка 2000 исполнительных производств на общую сумму более 31 млн рублей, которые включают в себя задолженность за отопление и горячую воду, проценты за пользование чужими денежными средствами и госпошлину.



Общая сумма задолженности исполнителей коммунальных услуг двух регионов перед «Т Плюс» на сегодняшний день составляет 1,0 млрд. рублей, в т.ч. в Чувашии - 931,9 млн рублей. На долю клиентов-физических лиц приходится 38,7 млн рублей долга, в т.ч. 31,8 млн рублей по Чебоксарам и Новочебоксарску. С начала 2017 года судебные органы удовлетворили 1498 исков энергокомпании в отношении должников, проживающих в квартирах и индивидуальных домах, по решению суда в пользу Т Плюс было взыскано 27,5 млн рублей. Неоплаченная задолженность находится на исполнении у приставов.



«С этого года существенно упростился порядок взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц, - отметила Светлана Жаркова, директор филиала «Марий Эл и Чувашии» ЭнергосбыТ Плюс. – Достаточно направить в Мировой суд заявление о выдаче судебного приказа. Срок рассмотрения судом такого заявления составляет 10 дней. Т.е. по истечении данного времени энергетики получают исполнительный документ, который незамедлительно направляется либо в службу судебных приставов, либо в банк, либо в Пенсионный фонд. В случае взыскания через исполнение судебного решения собственник будет нести дополнительные расходы на оплату госпошлины и пени в размере 7 %».



Отметим, что всего в Чувашии на сегодняшний день порядка 50 тыс. физических лиц-потребителей коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, получающих квитанции за указанные услуги напрямую от «Т Плюс».