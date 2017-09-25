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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Когалымский филиал "Тюменьэнерго" в интересах потребителей обновил подстанцию "Уральская"

Когалымский филиал Тюменьэнерго в интересах потребителей обновил подстанцию Уральская

27 сентября 2017, 10:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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В филиале АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети завершены работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ООО «ЛУКОЙЛ-АИК».

В целях технологическое присоединение двух подстанций (ПС) 35/6 кВ мощностью 10 МВт для разработки нового месторождения ПАО «ЛУКОЙЛ», филиал «Когалымские электрические сети» построил секционирующий пункт (СП) 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Уральская»: в открытой части существующего распределительного устройства 35 кВ построены две ячейки отходящих линий «АИК-1» и «АИК-2». При строительстве применялись компактные одностоечные унифицированные блоки заводского исполнения, состоящие из металлического несущего каркаса со смонтированным на нём высоковольтным оборудованием. Всё установленное оборудование проверено на устойчивость к динамическому и термическому воздействию токов коротких замыканий. Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории России, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья персонала эксплуатацию объекта.

«ЛУКОЙЛ» на протяжении многих лет является нашим стратегическим партнером и одним из основных потребителей, – комментирует заместитель директора-главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети Сергей Баянов. – Реализация данного проекта позволит увеличить объём передачи электроэнергии потребителям, повысить уровень эксплуатации оборудования и при этом уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Таким образом мы неукоснительно выполняем нашу основную задач по бесперебойному электроснабжению потребителей».

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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