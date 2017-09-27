 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Питающие центры Курганинского района к зимнему периоду готовы

Питающие центры Курганинского района к зимнему периоду готовы

27 сентября 2017, 09:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

115 просмотров

Для повышения надежности электроснабжения сельских жителей Курганинского района сотрудники Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») подготовили к работе в осенне-зимний период высоковольтные подстанции «Михайловская» и «Воздвиженская».

Питающие центры являются основным источником электроснабжения бытовых и производственных потребителей, а также объектов социального значения ряда сельских населенных пунктов Курганинского района – станиц Михайловская, Воздвиженская, хуторов Красное знамя, Сеятель, Веселый, Южный, поселков Лучезарный и Сухой Кут.

На подстанциях энергетики выполнили текущие ремонтные работы и диагностику оборудования: измерительных трансформаторов, масляных выключателей, ячеек комплектного распределительного устройства, конденсаторов связи.  Наряду с этим в целях соблюдения противопожарной безопасности на территории энергообъектов выкошена растительность, обновлены знаки безопасности.

– Подготовку электросетевого хозяйства в зоне ответственности филиала мы выполняем в установленные сроки. Уже в конце сентября специальная комиссия по проверке готовности предприятия к работе в осенне-зимний период оценит качество выполненных технических мероприятий, – отметил директор Лабинского филиала Кубаньэнерго Андрей Герасько.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!