Питающие центры Курганинского района к зимнему периоду готовы

Российская энергетическая неделя
27 сентября 2017, 09:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Для повышения надежности электроснабжения сельских жителей Курганинского района сотрудники Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») подготовили к работе в осенне-зимний период высоковольтные подстанции «Михайловская» и «Воздвиженская».
Питающие центры являются основным источником электроснабжения бытовых и производственных потребителей, а также объектов социального значения ряда сельских населенных пунктов Курганинского района – станиц Михайловская, Воздвиженская, хуторов Красное знамя, Сеятель, Веселый, Южный, поселков Лучезарный и Сухой Кут.
На подстанциях энергетики выполнили текущие ремонтные работы и диагностику оборудования: измерительных трансформаторов, масляных выключателей, ячеек комплектного распределительного устройства, конденсаторов связи. Наряду с этим в целях соблюдения противопожарной безопасности на территории энергообъектов выкошена растительность, обновлены знаки безопасности.
– Подготовку электросетевого хозяйства в зоне ответственности филиала мы выполняем в установленные сроки. Уже в конце сентября специальная комиссия по проверке готовности предприятия к работе в осенне-зимний период оценит качество выполненных технических мероприятий, – отметил директор Лабинского филиала Кубаньэнерго Андрей Герасько.