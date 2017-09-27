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Отраслевые новости: Энергетика

Представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ посетили ОДУ Востока и обсудили актуальные вопросы развития энергетики региона

Представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ посетили ОДУ Востока и обсудили актуальные вопросы развития энергетики региона

27 сентября 2017, 09:53
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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25 сентября делегация членов Совета Федерации, Государственной Думы и представителей Министерства энергетики РФ посетила Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока).

Делегация во главе с председателем Комитета по энергетике Госдумы РФ Павлом Завальным, председателем Законодательной думы Хабаровского края Сергеем Луговским и членом Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Вячеславом Штыровым побывала в диспетчерском центре ОДУ Востока.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев вместе с руководителями ОДУ Востока рассказал гостям о структуре и основных задачах Системного оператора, принципах организации оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России и Объединенной энергосистемы Востока (ОЭС Востока), а также о текущей режимно-балансовой ситуации в энергосистеме.

Участники мероприятия обсудили с Борисом Аюевым и руководителями ОДУ Востока вопросы перспективного развития ОЭС Востока и нормативного регулирования технологической деятельности в электроэнергетике.

ОДУ Востока впервые принимало у себя столь представительную делегацию Федерального Собрания Российской Федерации.

Члены делегации являются участниками запланированного на 26 сентября выездного круглого стола, посвященного вопросам законодательного обеспечения электроэнергетики, добычи и переработки углеводородов на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В работе круглого стола примут участие также представители Министерства энергетики РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, ГК «Росатом», ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть».

Компания: АО "СО ЕЭС"
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