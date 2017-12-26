С подробностями технологического присоединения к электрическим сетям Колэнерго ознакомили предпринимателей Мурманска

Хронология RusCable.Ru за 2017 год
27 сентября 2017, 09:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО
Возможности и особенности процедуры технологического присоединения потребителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») стали предметом обсуждения с мурманскими предпринимателями.
Встреча с представителями бизнес-сообщества областного центра была организована при содействии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и прошла на территории производственного отделения «Северные электрические сети».
Подробно о технологическом присоединении, его основных этапах и формах взаимодействия с потребителями, а также крупных реализованных инвестиционных проектах по ТП рассказал начальник отдела технологического присоединения и взаимодействия с клиентами ПО «СЭС» Дмитрий Млынек.
Затронули на встрече и проблему злоупотреблений и ответственности со стороны потребителей при перераспределении или неиспользовании ими предоставленной мощности, что в свою очередь, ограничивает возможности подключения к электрической сети тех предприятий, которым электрическая мощность действительно необходима для развития.
Подать заявку на техприсоединение к сетям Колэнерго можно не только в очной форме, но и посредством интерактивных сервисов.
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при необходимости присоединения к сети энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт могут воспользоваться он-лайн сервисом, отправив заявку на техприсоединение через интернет-портал ПАО «МРСК Северо-Запада» https://clients.mrsksevzap.ru/sendclaim
Кроме того, получить консультацию, оформить заявку на ТП потребитель может, позвонив по телефонному номеру 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).
Единый портал электросетевых услуг ПАО "Российские сети" https://портал-тп.рф/
В заключение встречи президент Союза промышленников и предпринимателей Сергей Веллер анонсировал проведение в Мурманске инвестиционной энергетической конференции, которая состоится в ноябре в рамках Мурманской международной деловой недели.
Главная цель мероприятия – организация прямого общения инвесторов и энергетиков в области эффективного взаимодействия и оптимизации использования энергетической инфраструктуры.