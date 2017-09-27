Власти Франции сообщили о планах инвестировать 20 миллиардов евро в энергетику

Российская энергетическая неделя
27 сентября 2017, 10:20
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Французское правительство планирует инвестировать 20 миллиардов евро в энергетику в рамках нового правительственного плана инвестиций на общую сумму 57 миллиардов евро, представленного в понедельник премьер-министром Эдуардом Филиппом по докладу экономиста Жана Пизани-Ферри, сообщает сайт правительства Франции.
Инвестиционный план рассчитан на 2018-2022 годы.
При этом из 20 миллиардов, определенных для энергетической отрасли, 9 миллиардов пойдут на программу термоизоляции зданий и строительства нового жилья экономического класса, 7 миллиардов - на возобновляемые источники энергии и 4 миллиарда - на ускорение перехода к использованию экологически безвредных автомобилей, указывает агентство Рейтер со ссылкой на свои данные.
"На здания приходится 20% выбросов парниковых газов, поэтому правительство планирует инвестировать 9 миллиардов евро на термальную изоляцию зданий", - отмечает агентство. В рамках программы планируется реконструировать 75 тысяч строений в год, или 375 тысяч за пять лет.
Кроме того, в рамках перехода на "чистые" виды транспорта планируется обновить авто- и железнодорожные сети, а домохозяйствам с низких доходом будет предложено обменять старые автомобили на новые, более "природоохранные" модели. Эти меры приведут к ликвидации около 10 миллионов старых автомашин по всей Франции, заключает агентство.
Источник: ПРАЙМ