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Отраслевые новости: В мире

Власти Франции сообщили о планах инвестировать 20 миллиардов евро в энергетику

Власти Франции сообщили о планах инвестировать 20 миллиардов евро в энергетику

27 сентября 2017, 10:20
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

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Французское правительство планирует инвестировать 20 миллиардов евро в энергетику в рамках нового правительственного плана инвестиций на общую сумму 57 миллиардов евро, представленного в понедельник премьер-министром Эдуардом Филиппом по докладу экономиста Жана Пизани-Ферри, сообщает сайт правительства Франции.

Инвестиционный план рассчитан на 2018-2022 годы.

При этом из 20 миллиардов, определенных для энергетической отрасли, 9 миллиардов пойдут на программу термоизоляции зданий и строительства нового жилья экономического класса, 7 миллиардов - на возобновляемые источники энергии и 4 миллиарда - на ускорение перехода к использованию экологически безвредных автомобилей, указывает агентство Рейтер со ссылкой на свои данные.

"На здания приходится 20% выбросов парниковых газов, поэтому правительство планирует инвестировать 9 миллиардов евро на термальную изоляцию зданий", - отмечает агентство. В рамках программы планируется реконструировать 75 тысяч строений в год, или 375 тысяч за пять лет.

Кроме того, в рамках перехода на "чистые" виды транспорта планируется обновить авто- и железнодорожные сети, а домохозяйствам с низких доходом будет предложено обменять старые автомобили на новые, более "природоохранные" модели. Эти меры приведут к ликвидации около 10 миллионов старых автомашин по всей Франции, заключает агентство.

Источник: ПРАЙМ

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