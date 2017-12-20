Госдума приняла в I чтении проект о системе учета электроэнергии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством РФ и направленный на развитие интеллектуальных систем учета электрической энергии.

Создание таких систем позволит в значительной степени снизить потери электроэнергии, не связанные с технологическим процессом ее передачи, снизить операционные затраты территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков, обеспечить адресное воздействие на неплательщиков за поставленную электроэнергию, а также повысить "наблюдаемость" электросетевого комплекса, заявил на пленарном заседании заместитель министра энергетики Юрий Сентюрин.

А это, в свою очередь, "приведет к повышению надежности функционирования энергосистемы и повышению качеству обслуживания конечных потребителей электроэнергии и в итоге увеличит эффективность операционных затрат и реализации инвестиционных программ профильных организаций", отметил замминистра.

Документ законодательно закрепляет понятие системы учета электроэнергии и наделяет правительство полномочиями по утверждению состава и правил предоставления минимального функционала интеллектуальных систем учета территориальными сетевыми организациями (ТСО) субъектам электроэнергетики и потребителям электричества.

Законопроект запрещает сетевым организациям с 1 июля 2018 года включать в состав тарифа на услуги по передаче электроэнергии и в плату за технологическое присоединение расходы на приобретение и установку приборов учета электроэнергии, используемых для коммерческого учета электроэнергии на розничных рынках электроэнергии, и расходы на создание интеллектуальной системы учета электроэнергии. Данный запрет не распространяется на установленные правительством случаи, когда сетевая организация несет обязательства по приобретению и установке приборов учета электроэнергии.

При этом законопроект не подразумевает установление запрета на создание и использование обычных систем учета, то есть сохраняет существующий рынок средств измерений электрической энергии (мощности), не ограничивая иных субъектов розничных рынков электроэнергии в праве выбора той или иной системы учета.

Источник: РИА Новости