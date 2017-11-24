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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

9 миллионов рублей направил на ремонт ВЛ Славянский филиал Кубаньэнерго

9 миллионов рублей направил на ремонт ВЛ Славянский филиал Кубаньэнерго

24 ноября 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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В рамках ремонтной программы 2017 года специалисты Славянского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") провели работы на семи высоковольтных линиях электропередачи в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах края.

Общая протяженность указанных линий – 85,5 км. Энергетики отремонтировали фундаменты опор, заменили дефектную изоляцию. Расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 9 га просек. Объем затрат превысил 9,4 млн руб.

– Бесперебойная работа высоковольтной сети в значительной степени обеспечивает надежность функционирования всего электросетевого комплекса филиала. Отремонтированные линии питают тысячи домов, сотни социальных объектов и предприятий в населенных пунктах, – подчеркнул заместитель генерального директора по специальным проектам – директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети Тимур Глушко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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