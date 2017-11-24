9 миллионов рублей направил на ремонт ВЛ Славянский филиал Кубаньэнерго

"Томский призрак" или
24 ноября 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
В рамках ремонтной программы 2017 года специалисты Славянского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") провели работы на семи высоковольтных линиях электропередачи в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах края.
Общая протяженность указанных линий – 85,5 км. Энергетики отремонтировали фундаменты опор, заменили дефектную изоляцию. Расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 9 га просек. Объем затрат превысил 9,4 млн руб.
– Бесперебойная работа высоковольтной сети в значительной степени обеспечивает надежность функционирования всего электросетевого комплекса филиала. Отремонтированные линии питают тысячи домов, сотни социальных объектов и предприятий в населенных пунктах, – подчеркнул заместитель генерального директора по специальным проектам – директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети Тимур Глушко.